какие способы пополнения государственного бюджета вам известны

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В большинстве стран, в том числе и в России, используются следующие основные способы финансирования бюджетного дефицита: 1) кредитно-денежная эмиссия (монетизация); 2) долговое финансирование (внутреннее и внешнее); 3) увеличение налоговых поступлений в госбюджет, а также доходов от приватизации, продажи госимущества. Последний, третий способ вряд ли можно отнести к способам, используемым исключительно для финансирования дефицита бюджета. Он широко применяется и просто в целях пополнения доходов бюджета. Поэтому к собственно источникам финансирования дефицита бюджета в большей степени относятся первый и второй способы. Монетизация как способ сокращения дефицита бюджета представляет собой увеличение количества денег в обращении (в том числе за счет банковского финансирования). Хотя этот способ используется государством очень редко, в исключительных случаях, поскольку он является чисто инфляционным, однако его не стоит исключать из арсенала методов финансирования дефицита бюджета*1.