в одном городе авто имеются у 5% населения, а в другом-у каждого 35-го жителя. население какого города лучше обеспечено автомобилями?

Алгебра
в одном городе авто имеются у 5% населения, а в другом-у каждого 35-го жителя. население какого города лучше обеспечено автомобилями?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5%=0,05=5/100=1/20 Следовательно каждый 20й в первом городе имеет авто.Это легко сравнить с показателем второго города: 1/20>1/35 Значит первый город лучше обеспечен автомобилями.   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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