в одном городе авто имеются у 5% населения, а в другом-у каждого 35-го жителя. население какого города лучше обеспечено автомобилями?
Алгебра
в одном городе авто имеются у 5% населения, а в другом-у каждого 35-го жителя. население какого города лучше обеспечено автомобилями?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5%=0,05=5/100=1/20 Следовательно каждый 20й в первом городе имеет авто.Это легко сравнить с показателем второго города: 1/20>1/35 Значит первый город лучше обеспечен автомобилями. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Из повреждённой книги выпала часть сшитых вместе листов. Номер первой выпавшей страницы-143. Номер последней записи теми же цыфрами ,но в ином поря...
Русский язык