в одном городе авто имеются у 5% населения, а в другом-у каждого 35-го жителя. население какого города лучше обеспечено автомобилями?

Гость: Гость:

5%=0,05=5/100=1/20 Следовательно каждый 20й в первом городе имеет авто.Это легко сравнить с показателем второго города: 1/20>1/35 Значит первый город лучше обеспечен автомобилями. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.