9 9 9 9 9=110 расставить знаки чтобы получилось равенство

Математика
9 9 9 9 9=110 расставить знаки чтобы получилось равенство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(999-9)/9=110                                          
Гость:
(999-9):9=110 990:9=110
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