9 9 9 9 9=110 расставить знаки чтобы получилось равенство
Математика
9 9 9 9 9=110 расставить знаки чтобы получилось равенство
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(999-9)/9=110
Гость:
(999-9):9=110 990:9=110
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Из повреждённой книги выпала часть сшитых вместе листов. Номер первой выпавшей страницы-143. Номер последней записи теми же цыфрами ,но в ином поря...
Русский язык
Русский язык
составить предложение с такими словами: за несколько минут, через некоторое время, в нескольких словах, с некоторых пор.