Просклоняйте слова чернила, чернильница

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Просклоняйте слова чернила, чернильница
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
им.         чернила                 чернильница род.       чернил                    чернильницы дат.       чернилам               чернильнице вин.        чернила                 чернильницу твор.      чернилами              чернильницей предл.    чернилах                чернильнице
Гость:
Именительный падеж: Чернила, чернильница Родительный падеж: Чернил, чернильницы Дательный падеж: Чернилам, чернильнице Винительный падеж: Чернил, чернильницу Творительный падеж: Чернилами, чернильницей Предложный падеж: О чернилах, о чернильнице
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