Просклоняйте слова чернила, чернильница
Русский язык
Просклоняйте слова чернила, чернильница
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
им. чернила чернильница род. чернил чернильницы дат. чернилам чернильнице вин. чернила чернильницу твор. чернилами чернильницей предл. чернилах чернильнице
Гость:
Именительный падеж: Чернила, чернильница Родительный падеж: Чернил, чернильницы Дательный падеж: Чернилам, чернильнице Винительный падеж: Чернил, чернильницу Творительный падеж: Чернилами, чернильницей Предложный падеж: О чернилах, о чернильнице
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