Из повреждённой книги выпала часть сшитых вместе листов. Номер первой выпавшей страницы-143. Номер последней записи теми же цыфрами ,но в ином порядке. Сколько листов выпало из книг???

Алгебра
Из повреждённой книги выпала часть сшитых вместе листов. Номер первой выпавшей страницы-143. Номер последней записи теми же цыфрами ,но в ином порядке. Сколько листов выпало из книг???
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Условие неконкретное. Непонятно в каком порядке будут стоять цифры. Возьмем максимально возможное число.   Максимальное число которое можно составить из цифр 1, 4, 3 это 431. 431-143=288 страниц Но нельзя забывать, что выпала и 143 стрница, значит всего выпало 289 страниц.   Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.
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