Из повреждённой книги выпала часть сшитых вместе листов. Номер первой выпавшей страницы-143. Номер последней записи теми же цыфрами ,но в ином порядке. Сколько листов выпало из книг???

Гость: Гость:

Условие неконкретное. Непонятно в каком порядке будут стоять цифры. Возьмем максимально возможное число. Максимальное число которое можно составить из цифр 1, 4, 3 это 431. 431-143=288 страниц Но нельзя забывать, что выпала и 143 стрница, значит всего выпало 289 страниц. Если помог, ставим 5 звезд, говорим спасибо и выбираем как лучшее решение.