между какими видами биоценоза существуют мутуалистические отношения и симбиоза?

Биология
между какими видами биоценоза существуют мутуалистические отношения и симбиоза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Насекомые опыляют цветковые растения. - мутуализм. Высшие грибы сплетаясь гифами с корнями высших растений образуют микоризу или грибокорень. - симбиоз.  
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