стороны параллелограмма равны 12 см и 9см,а его площадь равна 36см2.найдите высоты параллелограмма

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Площадь параллелограмма это произведение основания на высоту.Значит чтобы найти H1 нужно составить уравнение 36=H1 умножить на 12, откуда Н1= 36:12=3,а Н2 соответственно 36=Н2 умножить на 9 откуда Н2=36:9=4 Ответ 3 и 4