стороны параллелограмма равны 12 см и 9см,а его площадь равна 36см2.найдите высоты параллелограмма

Геометрия
стороны параллелограмма равны 12 см и 9см,а его площадь равна 36см2.найдите высоты параллелограмма
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь параллелограмма это произведение основания на высоту.Значит чтобы найти H1 нужно составить уравнение 36=H1  умножить на 12, откуда Н1= 36:12=3,а Н2 соответственно 36=Н2 умножить на 9 откуда Н2=36:9=4 Ответ 3 и 4 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
объясните значение слов..витраж,гравюра,мозаика,фреска!
Ответить
Алгебра
Курьер должен развезти пиццу по шести адресам.Сколько маршрутов он может выбрать.
Ответить
Русский язык
Сочинение-миниатюра на тему "Говорящие предметы"
Ответить
Физика
Будет ли меняться объем резинового воздушного шарика при его подъеме (изменение температуры не учитывать)? Если да, то как именно?
Ответить
Биология
Весной из улья начинают вылетать молодые пчелки. Это те же самые, что минувшим летом собирали нектар и превращали его в мед или нет?
Ответить