Сочинение-миниатюра на тему "Говорящие предметы"
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Сочинение-миниатюра на тему "Говорящие предметы"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Представьте себе, как было бы здорово, если бы вещи умели говорить! Просыпаешься утром, а зеркало вванной уже тебе комплименты говорит. Советует как причесаться получше, шепчет, что мыло за ухом не смыл, или зубную пасту. На кухне тебя уже целая компани ждет: холодильник предлагает свое содержимое на завтрак, при этом все просчитано до последней калории, духовка как тетушка хлопотливая, все расспрашивает о чем то, разогревая завтрак, кофеварка, эдакая мисс Синий чулок, тебя малость критикует, но кофе при этом варит хороший, даже отличный, такой как я люблю. Да, просто здорово, когда вещи умеют говорить. Но ведь мы то с вами знаем точно, что хлопотливую тетушку никакая печка не заменит, а про пасту вам и брат напомнит, кто же вас вкуснее мамы накормит? Так что предметы - предметами, но одиночество они никак не скомпенсируют.
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