Протон движется со скоростью 10(в 8 степени) перпенндикулярно однородному магнитному полю с индукцией 1ТЛ. Определите силу, действующую на протон.
Физика
Протон движется со скоростью 10(в 8 степени) перпенндикулярно однородному магнитному полю с индукцией 1ТЛ. Определите силу, действующую на протон.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что ж вы не пользуетесь 2 формулами ) F=qvBsinA - Сила Лоренца и F=BILsinA - сила Ампера В данной задаче нужна формула Силы Лоренца заряд протона =1.6*10^-19 v=10^8 sinA=1 F-? F=qvB=1,6*10^-19 * 10^8 * 1 = 1,6 *10^-11 Скорость в м/c? если да - то все верно.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Биология
Биология
от скрещивания черных кроликов получено 8 черных и 2 белых крольчонка. каковы генотипы родителей и крольчат. ген черной окраски- доминантный