Протон движется со скоростью 10(в 8 степени) перпенндикулярно однородному магнитному полю с индукцией 1ТЛ. Определите силу, действующую на протон.

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Что ж вы не пользуетесь 2 формулами ) F=qvBsinA - Сила Лоренца и F=BILsinA - сила Ампера В данной задаче нужна формула Силы Лоренца заряд протона =1.6*10^-19 v=10^8 sinA=1 F-? F=qvB=1,6*10^-19 * 10^8 * 1 = 1,6 *10^-11 Скорость в м/c? если да - то все верно.