Почему среди домашних животных значительно чаще появляется альбинизм по сравнению с дикими?
Биология
Почему среди домашних животных значительно чаще появляется альбинизм по сравнению с дикими?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из-за отсутствия цвета кожи, у них нет способности маскироваться, по сравнению с животными того же вида.
Гость:
У диких животных маскировочный окрас - это средство существования и выживания, которое эволюция вырабатывала веками. У домашних животных такой необходимости нет. Есть некоторые породы домашних животных, которые, вообще, выведены в лабораторных условиях. Их альбинизм будет даже выше, чем у обычных домашних животных, чьими предками всё ж являются дикие.
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