Почему среди домашних животных значительно чаще появляется альбинизм по сравнению с дикими?

Из-за отсутствия цвета кожи, у них нет способности маскироваться, по сравнению с животными того же вида.

Гость: Гость:

У диких животных маскировочный окрас - это средство существования и выживания, которое эволюция вырабатывала веками. У домашних животных такой необходимости нет. Есть некоторые породы домашних животных, которые, вообще, выведены в лабораторных условиях. Их альбинизм будет даже выше, чем у обычных домашних животных, чьими предками всё ж являются дикие.