от скрещивания черных кроликов получено 8 черных и 2 белых крольчонка. каковы генотипы родителей и крольчат. ген черной окраски- доминантный

Биология

от скрещивания черных кроликов получено 8 черных и 2 белых крольчонка. каковы генотипы родителей и крольчат. ген черной окраски- доминантный

Автор: Гость