от скрещивания черных кроликов получено 8 черных и 2 белых крольчонка. каковы генотипы родителей и крольчат. ген черной окраски- доминантный
Биология
от скрещивания черных кроликов получено 8 черных и 2 белых крольчонка. каковы генотипы родителей и крольчат. ген черной окраски- доминантный
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
родители Ге́терозиго́тные, а крольчата с вероятностью 25% имеют доминантный гомологичный, 50% Ге́терозиго́тные, и 25% имеют Рецесси́вные гены
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