В одном закрытом цилиндре находится азот, в другом - аммиак, а в третьем -оксид углерода(IV). Укажите, как можно различить эти газы. Ответ подтвердите уравнениями соответствующих реакций.
Химия
В одном закрытом цилиндре находится азот, в другом - аммиак, а в третьем -оксид углерода(IV). Укажите, как можно различить эти газы. Ответ подтвердите уравнениями соответствующих реакций.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Качественная реакция на аммиак: NH3+HCI=NH4CI-при этой реакции образуется густой дым(поднеси к аммиаку палочку, смоченную соляной кислотой, чтобы убедиться в этом) Качественная реакция на диоксид углерода: Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O(резкое помутнение воды, так как карбонат кальция выпадает в осадок) А вот с азотом затрудняюсь в ответе, а точнее не знаю реакций качественных на азот.
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