формулы нерастворимых кислот

Химия
формулы нерастворимых кислот
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Она одна - Н2SiO3 (посмотри в таблице растворимости:) )
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