sin4a*2sin2a/sin4a+2sin^2a=tg2a (нужно доказать тождество, помогите пожалуйста)
Алгебра
sin4a*2sin2a/sin4a+2sin^2a=tg2a (нужно доказать тождество, помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У тебя явно что то с записью условия, но нет смысла умножать и тут же делить на одно и тоже выражение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
белочка зайчонок и олененок сделали лодку грузоподъемностью 30 кг.масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3/25 массы о...
Биология
Математика
В 11 час с аэродрома вылетели одновременно в противоположных направлениях 2 самолета .В 14 часов расстояние между ними было 3 540 км.Один из них ле...
Английский язык