белочка зайчонок и олененок сделали лодку грузоподъемностью 30 кг.масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3/25 массы олененка.могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса...
Математика
белочка зайчонок и олененок сделали лодку грузоподъемностью 30 кг.масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3/25 массы олененка.могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса белочки равна 180 г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 180*100:6=3000(г) масса зайчонка 2) 3000*25:3=25000(г) масса олененка 3) 180+30000+25000=28180(г) Ответ: могут , потому что 30кг больше 28180г
Гость:
решение: 1)180:6*100=3000(г)- м зайчонка 2)3000:3*25=25000(г) - м оленёнка 3)25000+3000+180=28180(г)- м всех зверей 4)30000-28180=1820(г)=>могут ответ: они могут отправиться в путешествие по реке на своей лодке.
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