белочка зайчонок и олененок сделали лодку грузоподъемностью 30 кг.масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3/25 массы олененка.могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса...

Математика

белочка зайчонок и олененок сделали лодку грузоподъемностью 30 кг.масса белочки составляет 6% от массы зайчонка а масса зайчонка равна 3/25 массы олененка.могут ли они отправиться в путешествие по реке на своей лодке если масса белочки равна 180 г?

Автор: Гость