Два фермера поставили на весы мешки с мукой. Весы показали, что массы мешков 50 кг и 40 кг. Когда они поставили на весы оба мешка, весы показали 100 кг. - Как же так? – воскликнул первый. – 50 + 40 не равняется 100. - Разве т...
Алгебра
Два фермера поставили на весы мешки с мукой. Весы показали, что массы мешков 50 кг и 40 кг. Когда они поставили на весы оба мешка, весы показали 100 кг. - Как же так? – воскликнул первый. – 50 + 40 не равняется 100. - Разве ты не видишь? – ответил второй. – Просто у весов сдвинута стрелка. Так сколько же весили мешки на самом деле?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стрелка сдвинута на х кг назад, тогда х+50 кг - весит первый мешок х+40 кг - весит второй мешок х+100 кг - весят оба мешка х+50+х+40=х+100 х=10 10+50=60 (кг) - весит первый мешок х+40=50 (кг) - весит второй мешок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
задача.2 голубя полетели навстречу друг другу,когда между ними было 1435м.скорость 1-18 м/с. 2-23м/с.через сколько времени они встретятся?
Математика
у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клал...
Алгебра
Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 ра...
Обществознание