Два фермера поставили на весы мешки с мукой. Весы показали, что массы мешков 50 кг и 40 кг. Когда они поставили на весы оба мешка, весы показали 100 кг. - Как же так? – воскликнул первый. – 50 + 40 не равняется 100. - Разве т...

Алгебра

Два фермера поставили на весы мешки с мукой. Весы показали, что массы мешков 50 кг и 40 кг. Когда они поставили на весы оба мешка, весы показали 100 кг. - Как же так? – воскликнул первый. – 50 + 40 не равняется 100. - Разве ты не видишь? – ответил второй. – Просто у весов сдвинута стрелка. Так сколько же весили мешки на самом деле?

Автор: Гость