задача.2 голубя полетели навстречу друг другу,когда между ними было 1435м.скорость 1-18 м/с. 2-23м/с.через сколько времени они встретятся?

Математика

задача.2 голубя полетели навстречу друг другу,когда между ними было 1435м.скорость 1-18 м/с. 2-23м/с.через сколько времени они встретятся?

Автор: Гость