задача.2 голубя полетели навстречу друг другу,когда между ними было 1435м.скорость 1-18 м/с. 2-23м/с.через сколько времени они встретятся?
Математика
задача.2 голубя полетели навстречу друг другу,когда между ними было 1435м.скорость 1-18 м/с. 2-23м/с.через сколько времени они встретятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 18 + 23 =41(м/с) - общая скорость сближения 2. 1435 : 41 = 35 (с) - время, через которое они встретятся Ответ: 35 с.
Гость:
1)18+23=41м/с-скорость сближения. 2)1435:41=через 35 сек-они встретятся.
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