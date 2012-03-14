у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?
Математика
у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3200-1400=1800кг-положили в ящики. 2)1800:90=20кг яблок-положили в каждый ящик.
Гость:
3200-1400=1800(кг)-90 ящиков. 1800:90=20(кг)-положили в 1 ящик. Ответ:20кг яблук положили в 1 ящик.
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