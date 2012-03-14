у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?

Математика

у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?

Автор: Гость