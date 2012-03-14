у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?

Математика
у саду зібрали 3200 кг яблук. Частину цих яблук поклали в 90 ящіків,порівну у кожний. Після цього залишилося ще 1400 кг яблук.Скільки кг яблук клали у кожний ящик?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3200-1400=1800кг-положили в ящики. 2)1800:90=20кг яблок-положили в каждый ящик.
Гость:
3200-1400=1800(кг)-90 ящиков. 1800:90=20(кг)-положили в 1 ящик. Ответ:20кг яблук положили в 1 ящик.  
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Монетку подбросили 1000раз. Запишите следующие события в порядке убывания их вероятности:а) герб выпал 1000раз б) герб выпал 900раз, а цифра 100 ра...
Ответить
Обществознание
Цели россии в Северной войне 1700-1721г.?
Ответить
Геометрия
Основание равнобедренного треугольника относится к боковой стороне как 4:3 ,а высота,проведенная к основанию,равна 30 см.Найдите отрезки,на которые...
Ответить
Математика
САМАЛЬОТУ НУЖНО ПРОЛЕТЕТЬ 4500КМ 1 3 ГОД ОН ЛЕТЕЛ СО СКОРОСТЬЮ 695 КМ ЗА ГОД А СЛЕДУШЧИЕ 2 ГОД СО СКОРОСТЬЮ 642 КМ ЗА ГОД СКОЛЬКО КМ ОСТАЛОСЬ ПРОЛЕ...
Ответить
Биология
Пожалуйста помогите... нужно до 14.03.2012 до 12 часов дня) 1. Докажите, что цветок является видоизмененным укороченным побегом 2.В саду растут три...
Ответить