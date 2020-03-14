Пожалуйста помогите... нужно до 14.03.2012 до 12 часов дня) 1. Докажите, что цветок является видоизмененным укороченным побегом 2.В саду растут три растения облепихи, которые обильно цветут каждую весну, но плодов не приносят. ...
Биология
Пожалуйста помогите... нужно до 14.03.2012 до 12 часов дня) 1. Докажите, что цветок является видоизмененным укороченным побегом 2.В саду растут три растения облепихи, которые обильно цветут каждую весну, но плодов не приносят. Каковы возможные причины? Что вы можите предложить, что бы облепиха плодоносила? 3. Какая группа растений- однодомных, двудомных или с обоеполыми цветками - является наиболее прогрессивной? Почему?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветок – это укороченный побег, несущий видоизмененные листья, которые превратились в чашелистики, лепестки, тычинки и пестики. Цветок может располагаться и на главном побеге и на боковых. Все части цветка прикрепляются к цветоложу – верхушечной расширенной части цветоножки. Цветоножка может быть значительно укороченной или отсутствовать вовсе, такой цветок называют сидячим. Цветоложе может быть различного размера и формы: удлиненной, плоской, выпуклой, вогнутой и др.
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