Почтальон разнёс 18 простых телеграмм,а срочных-в 2 раза меньше.Сколько телеграмм разнёс почтальон?
Математика
Почтальон разнёс 18 простых телеграмм,а срочных-в 2 раза меньше.Сколько телеграмм разнёс почтальон?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
18/2=9 срочных телеграмм 18+9=27 телеграмм
Гость:
1) 18:2=9 срочных телеграмм разнёс почтальон 2) 18+9=27 телеграмм всего разнёс почтальон Ответ: 27 телеграмм
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