Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношение площад трапеции к плащад исходного треугольника
Геометрия
Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношение площад трапеции к плащад исходного треугольника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H-высота треугольника 2/5*Н-высота трапеции S∆=1/2*H*10 Sтр=1/2*(6+10)*2/5*Н отношение площад трапеции к плащад исходного треугольника Sтр/S∆=1/2*(6+10)*2/5*Н / 1/2*H*10 = 32/50 =16/25 или = 0.64
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