Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношение площад трапеции к плащад исходного треугольника

Геометрия

Параллельно стороне треугольнка.равной 10 проведена прямая.Длинна отрезка этой прямой,заключенного между сторонам треугольника = 6.найдите отношение площад трапеции к плащад исходного треугольника

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