В магазин завезли апельсины и бананы, причем бананов в 3 раза больше. Когда продали половину бананов и 2/3 апельсинов, оказалось, что бананов осталось на 70 кг больше, чем апельсинов. Сколько бананов и сколько апельсинов завезл...
Алгебра
В магазин завезли апельсины и бананы, причем бананов в 3 раза больше. Когда продали половину бананов и 2/3 апельсинов, оказалось, что бананов осталось на 70 кг больше, чем апельсинов. Сколько бананов и сколько апельсинов завезли в магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
бананы было 3х, осталось 1,5х апельсины было х, осталось х/3( две трети продали, оталась одна треть) 1,5х-х/3=70 7х=420 х=60 апельсинов 60 кг бананов 180 кг
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