Предельный углеводород, находящийся при н. у. в жидком агрегатном состоянии, содержит 84% углерода и 16% водорода. Плотность его паров по воздуху равна 3,45. Установите формулу вещества.

Химия

Предельный углеводород, находящийся при н. у. в жидком агрегатном состоянии, содержит 84% углерода и 16% водорода. Плотность его паров по воздуху равна 3,45. Установите формулу вещества.

Автор: Гость