Предельный углеводород, находящийся при н. у. в жидком агрегатном состоянии, содержит 84% углерода и 16% водорода. Плотность его паров по воздуху равна 3,45. Установите формулу вещества.
Химия
Предельный углеводород, находящийся при н. у. в жидком агрегатном состоянии, содержит 84% углерода и 16% водорода. Плотность его паров по воздуху равна 3,45. Установите формулу вещества.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Значит СхНу М(СхНу)= 3,45*29=100 грамм/моль Состовляем пропорцию углерода: 100 грамм/моль- 100% х грамм/моль- 84% От сюда х= 100*84/100= 84 грамм/моль Состовляем пропорцию водорода: 100 грамм/моль-100% у грамм/моль-16 % От сюда у= 100*16/100=16 грамм/моль n(C)=84/12=7 n(H)=16/1=16 Формула С7Н16-гептан Успехов!:)
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