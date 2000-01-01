Объясните,почему именно перед наступлением холодов гидры размножаются половым путем?

Биология
Объясните,почему именно перед наступлением холодов гидры размножаются половым путем?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все организмы, которые родились благодаря половому размножению более устойчивее и выносливее к условиям окружающей среды. Взрослые гидры умирают осенью и чтобы гидры не вымерли с лица земли, они рождают поколение гидр (при помощи полового размножения), которое сможет противостоять холодам.
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