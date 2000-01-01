Объясните,почему именно перед наступлением холодов гидры размножаются половым путем?

Гость: Гость:

Все организмы, которые родились благодаря половому размножению более устойчивее и выносливее к условиям окружающей среды. Взрослые гидры умирают осенью и чтобы гидры не вымерли с лица земли, они рождают поколение гидр (при помощи полового размножения), которое сможет противостоять холодам.