С какими из перечисленных веществ вступает в реакцию соляная кислота? оксид цинка, оксид углерода, железо, медь, силикат калия, сульфат алюминия
Химия
С какими из перечисленных веществ вступает в реакцию соляная кислота? оксид цинка, оксид углерода, железо, медь, силикат калия, сульфат алюминия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
- взаимодействие с оксидами металлов с образованием соли и воды; - взаимодействие с амфотерными оксидами с образованием соли и воды; - взаимодействие со щелочами с образованием соли и воды (реакция нейтрализации); - взаимодействие с нерастворимыми основаниями с образованием соли и воды, если полученная соль растворима; - взаимодействие с солями, если выпадает осадок или выделяется газ; - взаимодействие со спиртами с образованием сложного эфира и воды (для органических кислот).
Гость:
2HCl+Ba(OH)2= BaCl2+2H2O Ba2+ + 2OH− + 2H+ + 2Cl− = Ba2+ + 2Cl− + 2H2O 2OH− + 2H+ = 2H2O
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