С какими из перечисленных веществ вступает в реакцию соляная кислота?   оксид цинка, оксид углерода, железо, медь, силикат калия, сульфат алюминия

Гость: Гость:

- взаимодействие с оксидами металлов с образованием соли и воды; - взаимодействие с амфотерными оксидами с образованием соли и воды; - взаимодействие со щелочами с образованием соли и воды (реакция нейтрализации); - взаимодействие с нерастворимыми основаниями с образованием соли и воды, если полученная соль растворима; - взаимодействие с солями, если выпадает осадок или выделяется газ; - взаимодействие со спиртами с образованием сложного эфира и воды (для органических кислот).