Корм для морской свинки состоит из 2 частей сухофруктов, 5 частей зерен злаков и 11 частей свежих овощей и фруктов. сколько свежих овощей и фруктов содержится в порции корма массой 90г?

Математика

Корм для морской свинки состоит из 2 частей сухофруктов, 5 частей зерен злаков и 11 частей свежих овощей и фруктов. сколько свежих овощей и фруктов содержится в порции корма массой 90г?

Автор: Гость