Корм для морской свинки состоит из 2 частей сухофруктов, 5 частей зерен злаков и 11 частей свежих овощей и фруктов. сколько свежих овощей и фруктов содержится в порции корма массой 90г?
Математика
Корм для морской свинки состоит из 2 частей сухофруктов, 5 частей зерен злаков и 11 частей свежих овощей и фруктов. сколько свежих овощей и фруктов содержится в порции корма массой 90г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2+5+11=18частей-всего. 2)90:18*11=55грамм-фруктов и овощей.
Гость:
2х+5х+11х=90 18х=90 х=5 г одна часть 2х5 =10 г сухофруктов 5 х5 =25 гзерен злаков 11х5 =55 г овощей и фруктов
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