длина прямоугольного пледа 18 дм, а ширина составляет 2/9 его длины. какой длины надо взять тесьму, чтобы обшить этот плед?

Математика

длина прямоугольного пледа 18 дм, а ширина составляет 2/9 его длины. какой длины надо взять тесьму, чтобы обшить этот плед?

Автор: Гость