длина прямоугольного пледа 18 дм, а ширина составляет 2/9 его длины. какой длины надо взять тесьму, чтобы обшить этот плед?
Математика
длина прямоугольного пледа 18 дм, а ширина составляет 2/9 его длины. какой длины надо взять тесьму, чтобы обшить этот плед?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)ширина пледа 18:9*2=4 дм 2)какой длины надо взять тесьму? 2(18+4)=2*22=44дм или 18+18+4+4=44 дм 44дм=440 см=4м40см (это на всякий случай)
Гость:
1) 18 : 9 х 2 =4 дм ширина 2)(18 + 4 ) х 2 = 44 дм периметр пледа ,значит и столько же надо взять тесьмы.
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