Mg-MgO-Mg(OH)2-MgSO4
Химия
Mg-MgO-Mg(OH)2-MgSO4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2Mg + O2 ---2MgO 2). MgO + H2O (+t) ---Mg(OH)2 3) Mg(OH)2 + H2SO4 ---MgSO4 + 2H2O
Гость:
2Mg + O2 = 2MgO MgO + H2O = Mg(OH)2 Mg(OH)2 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2O
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