Мама положила на тарелку абрикосы. После того как брат взял одну седьмую часть всех абрикосов, а сестра одну четвёртую часть остатка, на тарелке осталось 18 абрикосов. сколько было абрикосов ?

Математика

Мама положила на тарелку абрикосы. После того как брат взял одну седьмую часть всех абрикосов, а сестра одну четвёртую часть остатка, на тарелке осталось 18 абрикосов. сколько было абрикосов ?

Автор: Гость