Мама положила на тарелку абрикосы. После того как брат взял одну седьмую часть всех абрикосов, а сестра одну четвёртую часть остатка, на тарелке осталось 18 абрикосов. сколько было абрикосов ?
Математика
Мама положила на тарелку абрикосы. После того как брат взял одну седьмую часть всех абрикосов, а сестра одну четвёртую часть остатка, на тарелке осталось 18 абрикосов. сколько было абрикосов ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-х/7)-((х-х/7)/4)=18 6/7х-6/7х*1/4=18 х=18:(24/28-6/28) х=18: 18/28 х=28абрикосов-было.
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