Две стороны четырехугольника равны 1 и 7! Одна из диагоналей, длина которой равна 3, делит его на два равнобедренных треугольника! Чему равен периметр этого четырехугольника? А-12 Б-14 В-16 Г-18 Д-20 2 вопрос! На какое наименьш...

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Т.к. эта диагональ равна 3, а две стороны равны 1 и 7 (т.е. они не равны 3), а в условии сказано, что она (диагональ) делит его на 2 равнобедренных треугольника, то, следовательно, эта диагональ равна двум оставшимся неизвестным сторонам, т.е. эти стороны также равны 3. Тогда периметр равен: Р=1+7+3+3=14 Ответ: 14