плоский угол при вершине правильной четырехугольной пирамиды равен а, а боковое ребро равно 1. найдите объем конуса вписанного в пирамиду

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Я так напишу ответ, что сразу будет понятно, как оформить решение. V = (1/3)*pi*(1/2)^2*(1/2)*tg(a) Пи*(1/2)^2 это площадь круга, вписанного в квадрат со стороной 1. (1/2)*tg(a) = H - высота пирамиды (и конуса). Из записи видно, как это получается, объяснить легко - проводите высоту пирамиды и АПОФЕМУ (высоту боковой грани), соединяете их основания в плоскости квадрата, получаете прямоугольный треугольник с углом а, далее просто. V = pi*tg(a)/24;