В течении 20 с лишним лет большой коллектив русских писателей и художников 16века создавал огромную книгу содержащую 27тыс. страниц. Как называлась эта книга, в чем была ее особенность?
Обществознание
В течении 20 с лишним лет большой коллектив русских писателей и художников 16века создавал огромную книгу содержащую 27тыс. страниц. Как называлась эта книга, в чем была ее особенность?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Книга называлась "Минеи-четьи" (Великие ежемесячные чтения). Это сборники житий святых, изложенных в порядке празднования их памяти по православному церковному календарю, на все дни года. Книга состояла из 12 томов (по количеству месяцев), и была разделена на дни. Записи в книге делались по месяцам, отсюда и название - ежемесячные чтения. Предназначалась книга для домашнего чтения. Собраны воедино метрополитом Макарием
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
люди помогите пожалуйста мне по русской литературе эпиграфы лермонтора к произведению герой нашего времени