люди помогите пожалуйста мне по русской литературе эпиграфы лермонтора к произведению герой нашего времени

Гость: Гость:

...Читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. (М. Ю. Лермонтов) ...Я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться. (М. Ю. Лермонтов) ...Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности! (М. Ю. Лермонтов) ...зачем я жил? для какой цели я родился?..