люди помогите пожалуйста мне по русской литературе эпиграфы лермонтора к произведению герой нашего времени

Литература
люди помогите пожалуйста мне по русской литературе эпиграфы лермонтора к произведению герой нашего времени
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начну обманывать безбожно, Чтоб не любить как я любил Иль женщин уважать возможно, Когда мне ангел изменил? 
Гость:
...Читателям дела нет до нравственной цели и до журнальных нападок, и потому они не читают предисловий. (М. Ю. Лермонтов) ...Я в один прегадкий вечер имел несчастие родиться. (М. Ю. Лермонтов) ...Странная вещь сердце человеческое вообще, и женское в особенности! (М. Ю. Лермонтов)   ...зачем я жил? для какой цели я родился?..
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