Ответить на вопросы по рассказу Чехову Челкаш . 1)Чем отличается отношение к морю Челкаша и Гаврилы ? 2)Кто по вашему виновен в соре героев ? 3)Почему Челкаш отдал деньги Гавриле ? 4)Кому сочувствует автор а кого осуждает ?

Гость: Гость:

1) Челкаш и Гаврила – герои-антиподы. У них разный образ жизни, разное мировоззрение, разные ценности. И к морю они относятся по-разному. Челкаш любит море, его «бескрайнюю, свободную и мощную» стихию, ценит его суровую красоту. Море для Григория – символ вольности, чистоты, нечто такое, что очищает «от житейской скверны». В его отношении к морю мы замечаем нечто поэтическое, рокот морского прибоя вливает в его душу спокойствие, укрощает «её злые порывы», способствует рождению в ней могучих мечтаний. Гаврила – человек приземлённый, он не чувствует красоту вообще и красоту моря в частности, он не умеет созерцать, восхищаться прекрасным. Морская стихия только страшит его, как нечто непонятное, враждебное.