Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажите ее тип: серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.
Химия
Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажите ее тип: серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
H2SO4 + 2KOH = K2SO4 + 2H2O - реакция обмена
Гость:
H₂SO₄ + 2KOH = K₂SO₄ + 2H₂O (реакция обмена,потому что вещества обмениваются своими составными частями).
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