Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажите ее тип: серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.

Химия

Для названных исходных веществ и продуктов реакции запишите ее уравнение и укажите ее тип: серная кислота + гидроксид калия → сульфат калия + вода.

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