Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.

Физика
Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E(фотона)=Авых+Е(кин)   E(кин)=[latex]mv^2/2[/latex] Работа выхода цезия  [latex]A= 3*10^{-19}[/latex]   E(ф)=hV              h=6,62*10^-34   V= 7,5*10^14   [latex]v=\sqrt{(hV-A)}*\sqrt{ 2/m}[/latex]   m=9,1*10^-31   У меня получилось 6,32*10^5
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