Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.
Физика
Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
E(фотона)=Авых+Е(кин) E(кин)=[latex]mv^2/2[/latex] Работа выхода цезия [latex]A= 3*10^{-19}[/latex] E(ф)=hV h=6,62*10^-34 V= 7,5*10^14 [latex]v=\sqrt{(hV-A)}*\sqrt{ 2/m}[/latex] m=9,1*10^-31 У меня получилось 6,32*10^5
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