Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.

Физика

Определите наибольшую скорость электронов, вылетевших из цезия при освещении его светом частотой 7,5 * 10^14 Гц.

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