В одной из стран автомобильные номера из четырех цифр(нуль может стоять и на первом месте) записываются на пластинках пяти различных цветов(каждый из пяти штатов этой страны имеет номера своего цвета). Сколько разных пластин с ...

Математика

В одной из стран автомобильные номера из четырех цифр(нуль может стоять и на первом месте) записываются на пластинках пяти различных цветов(каждый из пяти штатов этой страны имеет номера своего цвета). Сколько разных пластин с номерами может быть выдано автовладельцам в этой стране?

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