В одной из стран автомобильные номера из четырех цифр(нуль может стоять и на первом месте) записываются на пластинках пяти различных цветов(каждый из пяти штатов этой страны имеет номера своего цвета). Сколько разных пластин с ...

Математика
В одной из стран автомобильные номера из четырех цифр(нуль может стоять и на первом месте) записываются на пластинках пяти различных цветов(каждый из пяти штатов этой страны имеет номера своего цвета). Сколько разных пластин с номерами может быть выдано автовладельцам в этой стране?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50000 Так как от 0000 до 9999 - 10000 вариантов и в пяти цветах - 10000*5=50000 вариантов 
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