Що таке слухова адаптація?

Гость: Гость:

Це здатність пристосовуватити рівень своєї чутливості до інтенсивносі подразником... Суть адаптації полягає в тому , що під впливом будь-якої дії подразника чутливість рецепторів (ока, вуха) відповідно знижується або підвищується , а сам орган пристосувується, в даному випадку орган слуху.