Що таке слухова адаптація?
Биология
Що таке слухова адаптація?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Це здатність пристосовуватити рівень своєї чутливості до інтенсивносі подразником... Суть адаптації полягає в тому , що під впливом будь-якої дії подразника чутливість рецепторів (ока, вуха) відповідно знижується або підвищується , а сам орган пристосувується, в даному випадку орган слуху.
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