В чем на ваш взгляд,заключается средообразующая роль мхов?

Биология
В чем на ваш взгляд,заключается средообразующая роль мхов?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мхи - это первопроходцы. Они появляются на самых необжитых местах. Поселяясь на диких местах, мхи ведут там свою жизнедеятельность, тем самым образовывая плодородный слой почвы (гумус). Через десятки лет этого слоя будет достаточно, для поселения там высших растений. Таким образом на этой територии может образоваться лес, например. А дальше уже животные и т.д. образуется биоценоз.
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