упростите выражение:(3x-2)(2x-1)-(5x+2)(3x-4):спасибо:)
Алгебра
упростите выражение:(3x-2)(2x-1)-(5x+2)(3x-4):спасибо:)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6х2-3х-4х+2-(15х2-20х+6х-8)=6х2-7х+2-15х2+14х+8=-9х2+7х+10
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