Осуществите превращения: азот-нитрид лития- аммиак-оксид азота (II)-Х-азотная кислота-кислород-азот-аммиак-гидросульфат аммония

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N2 --> Li3N --> NH3 --> NO --> X --> HNO3 --> O2 --> N2 --> NH3 --> NH4HSO4 1) N2+6Li=2Li3N 2) Li3N + 3H2O= NH3 + 3LiOH 3) 4NH3 + 5O2=6H2O + 4NO 4) 2NO + O2=2NO2 X - NO2 5) 4NO2+2H2O+O2=4HNO3 6) Из азотной кислоты ты даже при всем желании не получишь кислород.... Поэтому я предлагаю превратить азотную кислоту в гидроксид аммония, а из него уже при помощи кислорода получить получить азот. 8 Na + 9 HNO3 = 8 NaNO3 + NH3 + 3 H2O NH3+H2O это и есть по сути гидроксид аммония NH4OH 7) 4NH4OH + 3O2=2N2+10H2O 8) 2N2+6H2=4NH3 9) NH3 + H2SO4 = NH4HSO4