сума внутрышніх кутів рів нобедреного трикутника разом з одним із зовнішних дорівнюэ 236 градусів.знайти виличини внутрішніх кутів трикутника
Геометрия
сума внутрышніх кутів рів нобедреного трикутника разом з одним із зовнішних дорівнюэ 236 градусів.знайти виличини внутрішніх кутів трикутника
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сума внутрішніх кутів трикутника-180град. 236град-180град=56град - зовнішній кут трикутника Сума суміжних кутів - 180град. 180град-56град=124град. - внутрішній кут при вершині трикутника 180град - 124град=56град - сума двох рівних кутів при основі рівнобедреного трикутника 56:2=28(град) - кути при основі трикутника Відповідь:величини внутрішніх кутів: 124град.,28Град., 28град.
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