сума внутрышніх кутів рів нобедреного трикутника разом з одним із зовнішних дорівнюэ 236 градусів.знайти виличини внутрішніх кутів трикутника

Гость: Гость:

Сума внутрішніх кутів трикутника-180град. 236град-180град=56град - зовнішній кут трикутника Сума суміжних кутів - 180град. 180град-56град=124град. - внутрішній кут при вершині трикутника 180град - 124град=56град - сума двох рівних кутів при основі рівнобедреного трикутника 56:2=28(град) - кути при основі трикутника Відповідь:величини внутрішніх кутів: 124град.,28Град., 28град.