на яку висоту підніметься вода у капілярі діаметром 1 мм
Физика
на яку висоту підніметься вода у капілярі діаметром 1 мм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
h=(2*b)/(p*g*r); b=0,072; p=10^3; g=9,8; r=0,5*10^-3;
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