я задумал число,прибавил к нему 1,умножил на 2,произведение разделил на 4 и отнял 5.Получилось 7.Какое число я задумал?

Математика

я задумал число,прибавил к нему 1,умножил на 2,произведение разделил на 4 и отнял 5.Получилось 7.Какое число я задумал?

Автор: Гость