я задумал число,прибавил к нему 1,умножил на 2,произведение разделил на 4 и отнял 5.Получилось 7.Какое число я задумал?
Математика
я задумал число,прибавил к нему 1,умножил на 2,произведение разделил на 4 и отнял 5.Получилось 7.Какое число я задумал?
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x+1·2:4-5=7 х=23. Ответ: 23
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