за 2,5м шерстяной ткани и 4 м х/б ткань уплатили 2120. в конце сезона цена на шерстяную ткань снизилась н а20%, а на х/б ткань повысилась на 10% и такая покупка стала стоить 1882 р. Найти первоначальную цену каждого вида ткани
Алгебра
за 2,5м шерстяной ткани и 4 м х/б ткань уплатили 2120. в конце сезона цена на шерстяную ткань снизилась н а20%, а на х/б ткань повысилась на 10% и такая покупка стала стоить 1882 р. Найти первоначальную цену каждого вида ткани
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х р - цена ш/ткани 0,8х - новая цена у р - цена х/б/ткани 1,1у - новая цена 2,5х+4у=2120 2,5*0,8х+4*1,1у=2х+4,4у=1882 Решаем систему: 2,5х+4у=2120 | *1,1 2,75х+4,4у=2332 2х+4,4у=1882 | *(-1) -2х-4,4у=-1882 0,75х=450 х=600 2,5*600+4у=2120 у=155 Ответ: ш/ткань стоила 600 р, х/б - 155 р
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