за 2,5м шерстяной ткани и 4 м х/б ткань уплатили 2120. в конце сезона цена на шерстяную ткань снизилась н а20%, а на х/б ткань повысилась на 10% и такая покупка стала стоить 1882 р. Найти первоначальную цену каждого вида ткани

Алгебра

за 2,5м шерстяной ткани и 4 м х/б ткань уплатили 2120. в конце сезона цена на шерстяную ткань снизилась н а20%, а на х/б ткань повысилась на 10% и такая покупка стала стоить 1882 р. Найти первоначальную цену каждого вида ткани

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