Вася выписывает последовательно четные натуральные числа,начиная с 2. Олег,увидев очередное числи,подсчитывает сумму всех выписанных к этому моменту чисел и получает ответ 306. Какое число увидел Олег?

Алгебра

Вася выписывает последовательно четные натуральные числа,начиная с 2. Олег,увидев очередное числи,подсчитывает сумму всех выписанных к этому моменту чисел и получает ответ 306. Какое число увидел Олег?

Автор: Гость