Вася выписывает последовательно четные натуральные числа,начиная с 2. Олег,увидев очередное числи,подсчитывает сумму всех выписанных к этому моменту чисел и получает ответ 306. Какое число увидел Олег?

Алгебра
Вася выписывает последовательно четные натуральные числа,начиная с 2. Олег,увидев очередное числи,подсчитывает сумму всех выписанных к этому моменту чисел и получает ответ 306. Какое число увидел Олег?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26+28+30+32+34=306 Ответ Олег увидил 34
Гость:
2+4+6+8+10+12+14+16+18+20+22+24+26 +28 + 30+ 32+34 = 306    ненавижу такое считать ! 
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