высота прямоугольного треугольника опущенная на гипотенузу равна 2,а острый угол равен 60, то гипотенуза ровна

Геометрия
высота прямоугольного треугольника опущенная на гипотенузу равна 2,а острый угол равен 60, то гипотенуза ровна
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ck перпенд. AB( гипотенуза) угол А=60 AK=2*ctg 60=2*sqrt(3)/3 KB=2*ctg 30=2*sqrt(3) AB=2*sqrt(3)/3+2*sqrt(3)=8*sqrt(3)/3
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