цепочка! P+Ca-?+H2O-?+O2-?+CaO-?+Sio2     - это стрелочка(или равно) ?- продукты,с которыми дальше идёт действие    

Химия
цепочка! P+Ca-?+H2O-?+O2-?+CaO-?+Sio2     - это стрелочка(или равно) ?- продукты,с которыми дальше идёт действие    
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)2 P + 3 Ca = Ca3P2 2) Ca3P2 + 6 H2O = 3 Ca(OH)2 + 2 PH3 3) 2 PH3 + 4 O2 = 3 H2O + P2O5  4) P2O5+3CaO=Ca3(PO4)2  5)Ca3(PO4)2 + 3 SiO2 = 3 CaSiO3 + P2O5
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