цепочка NH4NO3+NaOH-?+O2(катализатор)-?+O2-?+O2+H2O-?+?-NH4NO3
Химия
цепочка NH4NO3+NaOH-?+O2(катализатор)-?+O2-?+O2+H2O-?+?-NH4NO3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) NH4NO3+NaOH=NH3+H2O+NaNO3 2) 4NH3+ 5O2=6H2O+4NO 3) 2NO+O2=2NO2 4)4NO2+O2+2H2O=4HNO3 5) 10HNO3+4Mg=4Mg(NO3)2+NH4NO3+3H2O
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