группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз
Алгебра
группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4*25=35 (р) - новая цена 150:35=4 (ост 10) Ответ: можно купить 4 бутылки
Гость:
25*40/100=10, т.е. на 10 руб дороже вода 25+10=35 руб стоит вода 150/35=4 и остаток 10 руб. т.е. на 150 р. в магазине можно купить 4 бутылки воды
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
agree or disagree. Parents should always be an authority for their children. Higher education is quite important for any individual. a teacher shou...
Русский язык
Онегин, добрый мой приятель, Родился на брегах Невы, Где, может быть, родились вы Или блистали, мой читатель; Синтаксический разбор помогите плии...
Геометрия
Трикутник АВС задана координатами його вершини : А(3;5),В (4;6),С (5;5).Знайдыть зовнышный кут при вершины А.