группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз

Алгебра
группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.4*25=35 (р) - новая цена 150:35=4 (ост 10) Ответ: можно купить 4 бутылки
Гость:
25*40/100=10, т.е. на 10 руб дороже вода 25+10=35 руб стоит вода 150/35=4 и остаток 10 руб. т.е. на 150 р. в магазине можно купить 4 бутылки воды 
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