группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз

Алгебра

группа учащихся решила потратить 150рублей на покупку воды 25руб за бутылку в магазине осталось вода на 40%дороже сколько бутылок воды можно купить на эти деньги помоите решить плиз

Автор: Гость